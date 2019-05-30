Что такое колеса и колесные опоры

Колеса и опоры обеспечивают движение за счёт собственного вращения вокруг оси. Они отличаются только конструктивно. Обычное колесо состоит из обода и шинки, крепится на ось. Колёсная опора представляет собой более сложную конструкцию – к ней определённым образом прикреплён металлический или пластиковый кронштейн с элементом для фиксации.

Одними из самых важных технических характеристик колеса являются его диаметр, диаметр оси и грузоподъёмность. Для опор также важно учитывать такие параметры как общая высота, межосевой размер и размер (диаметр) крепления.