Колесные опоры
Хиты продаж
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80 мм550 кгЦена (без НДС): 218 руб.
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100 мм75 кг
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Колеса и колесные опоры являются одними из важнейших элементов передвижного оборудования, техники и тележек. Именно на них приходится основная нагрузка в процессе загрузки-разгрузки и транспортировки грузов. По этой причине производители постоянно расширяют ассортимент и предлагают опорные колёса с разными техническими характеристиками, изготовленные из самых разнообразных материалов, в том числе – новых видов пластмасс и термопластичных материалов.
Колеса и опоры обеспечивают движение за счёт собственного вращения вокруг оси. Они отличаются только конструктивно. Обычное колесо состоит из обода и шинки, крепится на ось. Колёсная опора представляет собой более сложную конструкцию – к ней определённым образом прикреплён металлический или пластиковый кронштейн с элементом для фиксации.
Одними из самых важных технических характеристик колеса являются его диаметр, диаметр оси и грузоподъёмность. Для опор также важно учитывать такие параметры как общая высота, межосевой размер и размер (диаметр) крепления.
Нам важен каждый клиент, поэтому мы тщательно изучаем ассортимент лучших производителей и представляем в каталоге самые востребованные модели. При необходимости некоторые редкие модели поставляем под заказ.
Для быстрого подбора определённой модели используются классификации по серии и применению.
Каждая из категорий имеет разный материал изготовления, конструктивные особенности, эксплуатационные характеристики.
Колеса и опоры легко выбрать, если точно знать в какой сфере они будут применяться.
Самыми востребованными являются колесные опоры промышленные, которые используются во многих сферах – устанавливаются в вышки-туры, строительные леса, платформенные тележки и контейнеры для ТБО. Материал шинки – литая черная резина или полиуретан. Обод из нейлона или стали.
Модели для покупательских тележек и торгового оборудования имеют контактный слой из полиуретана или термопластичной (аппаратной) резины и часто применяются в пищевой промышленности.
Колёса и опоры для пекарен и хлебозаводов значительно отличаются от других. Они выдерживают высокие температуры, температурный шок. Это цельнолитые модели, которые изготавливаются из чугуна или бакелита (фенольных смол).
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