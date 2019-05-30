Колесные опоры

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    Промышленные колесные опоры для чего их покупают?

    Колеса и колесные опоры являются одними из важнейших элементов передвижного оборудования, техники и тележек. Именно на них приходится основная нагрузка в процессе загрузки-разгрузки и транспортировки грузов. По этой причине производители постоянно расширяют ассортимент и предлагают опорные колёса с разными техническими характеристиками, изготовленные из самых разнообразных материалов, в том числе – новых видов пластмасс и термопластичных материалов.

    Что такое колеса и колесные опоры

    Колеса и опоры обеспечивают движение за счёт собственного вращения вокруг оси. Они отличаются только конструктивно. Обычное колесо состоит из обода и шинки, крепится на ось. Колёсная опора представляет собой более сложную конструкцию – к ней определённым образом прикреплён металлический или пластиковый кронштейн с элементом для фиксации.

    Одними из самых важных технических характеристик колеса являются его диаметр, диаметр оси и грузоподъёмность. Для опор также важно учитывать такие параметры как общая высота, межосевой размер и размер (диаметр) крепления.

    Наш ассортиментный ряд

    Нам важен каждый клиент, поэтому мы тщательно изучаем ассортимент лучших производителей и представляем в каталоге самые востребованные модели. При необходимости некоторые редкие модели поставляем под заказ.

    Для быстрого подбора определённой модели используются классификации по серии и применению.

    В действующем каталоге представлены следующие категории:
    Промышленные
    Аппаратные
    Пневматические
    Цельнолитые
    Большегрузные
    Жаростойкие
    Полиуретановые
    Нейлоновые
    Усиленные
    Подвильные ролики

    Каждая из категорий имеет разный материал изготовления, конструктивные особенности, эксплуатационные характеристики.

    Применение

    Колеса и опоры легко выбрать, если точно знать в какой сфере они будут применяться.

    Вышки-туры и строительные леса
    Гидравлические тележки
    Мусорные контейнеры (ТБО)
    Пекарни и хлебозаводы
    Пищевая промышленность
    Платформенные и багажные тележки
    Покупательские тележки и торговое оборудование
    Медицинская техника, оборудование и мебель

    Самыми востребованными являются колесные опоры промышленные, которые используются во многих сферах – устанавливаются в вышки-туры, строительные леса, платформенные тележки и контейнеры для ТБО. Материал шинки – литая черная резина или полиуретан. Обод из нейлона или стали.

    Модели для покупательских тележек и торгового оборудования имеют контактный слой из полиуретана или термопластичной (аппаратной) резины и часто применяются в пищевой промышленности.

    Колёса и опоры для пекарен и хлебозаводов значительно отличаются от других. Они выдерживают высокие температуры, температурный шок. Это цельнолитые модели, которые изготавливаются из чугуна или бакелита (фенольных смол).

    Почему стоит колесные опоры купить у нас

    Предлагаем купить колесные опоры в Москве по выгодным ценам первого импортера. В каталоге представлен широкий ассортимент моделей от известных производителей. Отличное качество, официальная гарантия!

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